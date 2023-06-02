تكريم أشرف زكي وصفاء أبو السعود من اللجنة النقابية للفنون الشعبية| اليوم

تُكرم اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية اليوم الجمعة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق والفنانة صفاء أبو السعود، وذلك في تمام الخامسة مساءً على مسرح البالون.



كما يُكرم أيضًا كل من المخرج عادل عبده، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون سابقًا، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمخرج خالد جلال، وغيرهم.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة المحور: "الحمد لله مجهود وتعب الواحد ومشواره الفني مرحش هدر".

وأضاف أشرف زكي: "الدولة المصرية قامت بتكريمي وأعطتني جائزة الدولة التقدرية وأشكر زملائي في أكاديمية الفنون".

وحصل عل جائزة الدولة التقديرية لعام 2023 في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وقرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي؛ بتوحيد ساعات العمل الخاصة بالأعضاء في الأعمال الفنية؛ لتكون 12 ساعة يومياً؛ وذلك وفقا لضوابط ولوائح وقوانين النقابة .

وجاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية؛ حفاظاً على القوي الناعمة المصرية؛ حيث وصل الأمر إلى استمرار التصوير في أحد الأعمال الفنية إلى 52 ساعة.