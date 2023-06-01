أشرف زكي:حصولي على جائزة الدولة له مذاق خاص وحب الناس أكبر تكريم|فيديو

عبر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته وفخره لفوزه بجازة الدولة التشجيعية، قائلا: "حسيت أن مجهود العمر مرحش هدر وهناك من يقدره خاصة أنها جائزة الدولة والدولة بتقول شكرا للمجهود وهذا التكريم وسام كبير على صدري".

أشرف زكي: لم أكن أفكر في التكريم

وأكد أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه لم يكن يفكر في التكريم أو الحصول على جائزة الدولة التقديرية ويعتبر حب الناس أكبر جائزة، مضيفا: "مفكرتش في جائزة الدولة التشجيعية واعتبر حب الناس أكبر جائزة".

وتابع أشرف زكي، قائلاً: "حب زملائي وتقديرهم لي أكبر جائزة بالنسبة لي ولكن التقدير من الدولة والتكريم له مزاق خاص".



