بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية.. سلوى عثمان لـ أشرف زكي: تستحقها وأكثر

هنأت الفنانة سلوي عثمان ، الفنان أشرف زكي بعد حصوله علي حائزة الدولة التقديرية ، خلال الساعات الماضية ، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقالت سلوي عثمان : "ألف مبروك د. أشرف زكي جائزة الدولة التقديرية للفنون تستحقها وأكثر".

وكشفت الفنانة سلوى عثمان، عن سر حماسها للشخصية التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل ستهم ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته الفنانه روجينا .

وقالت سلوي عثمان، في تصريحات خاصة لصدي البلد : ما حمسني للشخصية التي قدمتها في مسلسل ستهم ، هو بعدها عن الأدوار التي قدمتها من قبل ، كما اردت تغير جلدي كممثلة من خلالها ، فهي ليست طيبة .

واستكملت سلوى عثمان : فريق العمل من العوامل التي جذبتي لدوري في ستهم فالعمل تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز ، والذي سعدت بالتعاون معه ، بالإضافة إلى بطلة العمل روجينا التي اجتهدت بشكل كبير في دورها .

فريق عمل مسلسل ستهم :

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.