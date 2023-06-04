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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية وتوقعات بتكرار العواصف.. فيديو

الطقس - الأرصاد الجوية
الطقس - الأرصاد الجوية

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، أنه عادة ما يكون الطقس بهذا الشكل في فصل الربيع، خاصة بحدوث هذه التقلبات الجوية الحادة والسريعة، أو العواصف الجوية من قبل بعض المحافظات التي مثلما تعرض لها الطقس قى الأيام الماضية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الأجواء من بدأت تستقر، مع توقف الأتربة والرمال المثارة، موضحة أن الكتل الجوية القادمة من البحر المتوسط ليس بها إرتفاع فى درجات الحرارة، و أن درجة الحرارة اليوم مختلفة عن الأمس بشكل كبير، مؤكدة انخفاضها بمعدل 8 درجات في القاهرة الكبرى.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة للعواصف الترابية التي شهدتها مصر في الأيام الماضية، هي نتيجة التغير المناخي وخصوصا على مصر، وهي السبب في حدة الظواهر الجوية، ووجود السحب الرعدية بشكل كبير هي التى زودت حدة الأتربة والرمال.

وأشارت منار غانم، إلى أن رياح الخماسين والأتربة والرمال موجودين في العموم لكنها المرة الأولى التي تتعرض لها مصر، منوهة بأنه من المتوقع حدوث هذه العواصف والأجواء مرة أخرى.

وتابعت، أنه ضروري متابعة النشرات الجوية لمعرفة الظواهر الجوية المختلفة التي يمكن حدوثها، بالإضافة إلى الإرشادات الواجب إتباعها لتجنب هذه الأجواء، وبالنسبة لمرضى الجيوب الأنفية عليهم إرتداء الكمامات للحفاظ على أنفسهم، وأن إحتمالية وجود عواصف ترابية جديدة ليس لها وقت محدد، لكنها عادة ما تنشط وخاصة بعد فترة الظهيرة وتستمر حتى فترات الليل، محذرة أنه واجب الإبتعاد عن الألواح المعدنية و المباني المتهالكة، أعمدة الإنارة والأشجار وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتسبب في حدوث أي أضرار.

الأرصاد التقلبات الجوية العواصف الربيع الطقس منار غانم

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