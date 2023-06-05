رسميا.. إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، اعتزاله كرة القدم، في ليلة توديعه لجماهير ميلان.

وحقق فريق ميلان فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق هيلاس فيرونا بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم 2022-2023 .

وقال زلاتان في وداعه للجماهير: "هناك الكثير من الذكريات والعواطف داخل هذا الملعب، في المرة الأولى التي وصلت فيها منحتوني السعادة، وفي المرة الثانية، منحتوني الحب، أود أن أشكر عائلتي وجميع المقربين مني على صبرهم".

وأضاف: "أريد أن أشكر عائلتي الثانية، اللاعبون والمدرب وطاقمه على المسؤولية التي أعطوني إياها، أود أن أشكر المديرين على الفرصة التي قدموها لي".

وأتم: "أود أن أشكر المشجعين، لقد رحبوا بي بأذرع مفتوحة وسأكون ميلانيستا طوال حياتي، حان الوقت لتوديع كرة القدم، لكن ليس توديعكم، إنه صعب للغاية، هناك الكثير من المشاعر، سأراكم في الجوار إذا كنت محظوظًا، فورزا ميلان، وداعًا".

وبهذه النتيجة ينهي ميلان الموسم المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة، بينما يحتل هيلاس فيرونا المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية.