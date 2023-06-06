ابني مات.. تحذير من تمرين السباحة لهذه الأعمار | كارثة

قدمت مذيعة "صدى البلد"، مريم كمال، تغطية خاصة عن طفل رضيع توفي أثناء تدريبه على السباحة في إحدى الأكاديميات لتعليم الأطفال السباحة.

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يحرص الكثير من الآباء والأمهات على تدريب أبنائهم حديثي الولادة والرضع السباحة، مما يدفعهم إلي الاشتراك في مدارس وأكاديميات تعليم السباحة.

وقام أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعى الدكتور أحمد علاء موسى، نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، منشورا يحذر من تدريب السباحة لحديثي الولادة والرضع.

كتب “موسى”، في منشوره، "رفعت الأقلام وجفت الصحف.... تدريب سباحة الرضع وحديثي الولادة... ال هما أصلا بنخاف و احنا شايلنهم,, ربنا يصبر حضرتك و يعوضك خير... لفو كده على جروبات الماميز و الترندات ....و قوللهم يربو عيالهم زى ما جدتنا ربونا....".

وكتب هذا المنشور المثير للجدل بعد ما نشرت إحدى الأمهات، بأن ابنها الرضيع توفي في تدريب السباحة، حيث قالت: “ ابني مات في التدريب”.