عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

ابني مات.. تحذير من تمرين السباحة لهذه الأعمار | كارثة

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة "صدى البلد"، مريم كمال، تغطية خاصة عن طفل رضيع توفي أثناء تدريبه على السباحة في إحدى الأكاديميات لتعليم الأطفال السباحة. 

شاهد الفيديو 

يحرص الكثير من الآباء والأمهات على تدريب أبنائهم حديثي الولادة والرضع السباحة، مما يدفعهم إلي الاشتراك في مدارس وأكاديميات تعليم السباحة.

وقام أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعى الدكتور أحمد علاء موسى، نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، منشورا يحذر من تدريب السباحة لحديثي الولادة والرضع.

 

كتب “موسى”، في منشوره، "رفعت الأقلام وجفت الصحف.... تدريب سباحة الرضع وحديثي الولادة... ال هما أصلا بنخاف و احنا شايلنهم,, ربنا يصبر حضرتك و يعوضك خير... لفو كده على جروبات الماميز و الترندات ....و قوللهم يربو عيالهم زى ما جدتنا ربونا....".

وكتب هذا المنشور المثير للجدل بعد ما نشرت إحدى الأمهات، بأن ابنها الرضيع توفي في تدريب السباحة، حيث قالت: “ ابني مات في التدريب”.

مريم كمال طفل رضيع طفل السباحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

بناء على رغبة الوداد.. كاف يتخذ قرارا مفاجئا قبل إياب نهائي إفريقيا

بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي.. تفاصيل مثيرة

الإعدام لـ4 والمشدد 15 سنة لـ 5 آخرين في خلية المنيا الإرهابية

تحفظ ورفض.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الوداد بنهائي دوري الأبطال

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

طرح 20 جنيها بلاستيكية في عيد الأضحى لاختبار قبولها في السوق

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار الذهب وصرف الدولار.. اليوم

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

تفاصيل خصخصة الأندية الرياضية في مصر لدعم الاقتصاد

تحذيرات من ظواهر جوية .. مستجدات في حالة الطقس | فيديو

هبوط في أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

ترشيحاتنا

يوميات هبة أم زياد.. فضحت أبنائها وخاضت في شرفهم وعرضهم| تقرير

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن شروط الاعتراف بحكومة طالبان

فرحة العيد| لحوم بلدي بنصف الثمن.. أحصل عليها من هنا

“نبحث عن بدائل”.. روسيا تفجر مفاجأة صادمة بشأن الدولار الأمريكي

روسيا تكشف عن مفاوضات مع 4 دول عربية لإلغاء التأشيرات

عاصفة على الأبواب.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حوت روسيا.. صور صادمة لحيوانات استخدمت في التجسس على الدول

شبهوها بالديناصورات.. صيد سمكة بأسنان بشرية غريبة في أمريكا| صور

سيارته اتعجنت.. فيديو يكشف مصيرا غير متوقع لسائق في حادثة ببريطانيا| شاهد

الهدوء الخادع| تفاصيل وموعد بدء العاصفة الرملية.. وستضرب هذه المحافظات

فيديو

ابني مات.. تحذير من تمرين السباحة لهذه الأعمار | كارثة

متاجرة بالأعراض على المباشر.. القصة الكاملة لفضيحة البلوجر أم زياد.. فيديوجراف

رقص وبكاء.. عاصي الحلاني يحتفل بليلة الحنة لابنته ماريتا |فيديو

عاصفة ترابية جديدة.. تحذير عاجل بسبب الطقس ودرجات الحرارة تصل لـ 44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ