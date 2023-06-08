خالد ميري: الرئيس السيسي يسعى لخلق علاقات قوية بين كافة الدول الأفريقية

قال خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الدولة المصرية كانت تعاني قبل ثورة 30 يونيو، والتواجد المصري داخل القارة الأفريقية متراجع للغاية، متابعا: خيوط التواصل تقطعت قبل ثورة 30 يونيو.

وأضاف "خالد ميري" خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أن الرئيس السيسي وضع ملف أفريقيا ضمن أولوياته، وذلك منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، مشددا على أن مصر هي الجزء الأهم في أفريقيا، وصاحبة الريادة والصدارة فيها.

واسترسل: جولة الرئيس السيسي في أفريقيا بالامس ليست الاولى من نوعها، كما أن الرئيس السيسي قام بجولات كثيرة ومتعددة لمعظم دول القارة الأفريقية.

وأوضح أن الرئيس السيسي سيقوم بجولة في أنجولا وزامبيا وموزمبيق، متابعا: مصر تتعامل مع كافة الدول الأفريقية، وتسعى إلى خلق علاقات قوية بين كافة الدول.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يربطه علاقات صداقة مع روؤساء معظم الدول الأفريقية.

