أستاذ بالقومي للبحوث تقدم نصائح عند تناول اللحوم خلال عيد الأضحى

قالت الدكتوره فاطمة الزهراء سيد باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث لتأثيرات المحتملة من تناول اللحوم الحمراء خلال فترة عيد الأضحى

وأوضحت أنه منذ أوائل الثمانينيات ، تم نشر دراسات وبائية متنوعة بأن اللحوم الحمراء ضارة بصحة الإنسان ، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب التاجية والسرطان.

وأضافت ترتبط هذه المشكلات الصحية بشكل أساسي بوجود الأحماض الدهنية المشبعة بمستويات عالية في بعض قطع اللحوم الحمراء؛ اللحوم الحمراء الخالية من الدهون تم تفتيتها بنفس الطريقة ، على الرغم من احتوائها على مستويات منخفضة جدًا من الدهون،.

وأشارت إلى أن الدراسات اعتبرت أن اللحوم الحمراء الخالية من الدهون لا تزيد من مستويات الدهون البلازمية فيما يتعلق بالكوليسترول الكلي (TC) ، والكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL-C).

كما قدمت الأنظمة الغذائية التي تحتوي على اللحوم الحمراء الخالية من الدهون واللحوم البيضاء الخالية من الدهون أنماطًا متشابهة من الكوليسترول الكلى والكوليسترول الضار TC و LDL-C خلال كل من الدراسات قصيرة وطويلة الأجل.

وتابعت عند مقارنتها بفول الصويا ، لم تظهر اللحوم الحمراء الخالية من الدهون نفس مستويات تقليل LDL-C ، ولكنها قدمت تأثيرات مماثلة على نسبة LDL-C: HDL-C. على ما يبدو ، ترتبط دهون اللحوم الحمراء وليس اللحوم في حد ذاتها بزيادة مستويات الدهون البلازمية ، ويمكن استهلاك اللحوم الحمراء المليئة بالدهون دون آثار كبيرة على صحة الإنسان ولكن بالمعدل المعتدل وليس بالزيادة.

واستكملت: “ اللحوم الحمراء (لحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن ) تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة في النظام الغذائي ، على سبيل المثال الأحماض الأمينية الأساسية ، الفيتامينات (بما في ذلك B12) والمعادن (بما في ذلك الحديد والزنك)”.

وأضافت : “خلال فترة العيد يتم تناول اللحوم باشكالها المختلفة يمكننا ان نتناول ما نشاء لكن بالقدر المعتدل ، حيث أن اهم شىء الاعتدال فى تناول أى شىء، ومن الضرورى الحفاظ على تناول الخضروات خلال هذه الفترة بجانب اللحوم ”.

وأشارت إلى أنه يوجد ايضا الأحشاء الداخلية مثل الكبد والطحال التى تعتبر مخزن للسموم لذا يجب مراعاة صحتها وسلامتها عند تناولها حتى لا يتم نقل اى عدوى ، حيث أن هذه الأطعمة تعتبر مصدر جيد جدا للحديد بالنسبة لمن يعانون من الأنيميا، كما نوصى دائما بالاعتدال فى تناول الأطعمة وايضا عدم تجاهل تناول الماء والخضروات والفواكه حتى يتم تسهيل عملية الهضم.