عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بالقومي للبحوث تقدم نصائح عند تناول اللحوم خلال عيد الأضحى

عيد الاضحى
عيد الاضحى

قالت الدكتوره فاطمة الزهراء سيد باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث لتأثيرات المحتملة من تناول اللحوم الحمراء خلال فترة عيد الأضحى

 

وأوضحت أنه منذ أوائل الثمانينيات ، تم نشر دراسات وبائية متنوعة بأن اللحوم الحمراء ضارة بصحة الإنسان ، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب التاجية والسرطان. 

 

وأضافت ترتبط هذه المشكلات الصحية بشكل أساسي بوجود الأحماض الدهنية المشبعة بمستويات عالية في بعض قطع اللحوم الحمراء؛ اللحوم الحمراء الخالية من الدهون تم تفتيتها بنفس الطريقة ، على الرغم من احتوائها على مستويات منخفضة جدًا من الدهون،.

وأشارت إلى أن الدراسات اعتبرت أن اللحوم الحمراء الخالية من الدهون لا تزيد من مستويات الدهون البلازمية فيما يتعلق بالكوليسترول الكلي (TC) ، والكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL-C). 

كما  قدمت الأنظمة الغذائية التي تحتوي على اللحوم الحمراء الخالية من الدهون واللحوم البيضاء الخالية من الدهون أنماطًا متشابهة من الكوليسترول الكلى والكوليسترول الضار TC و LDL-C خلال كل من الدراسات قصيرة وطويلة الأجل. 

 

وتابعت عند مقارنتها بفول الصويا ، لم تظهر اللحوم الحمراء الخالية من الدهون نفس مستويات تقليل LDL-C ، ولكنها قدمت تأثيرات مماثلة على نسبة LDL-C: HDL-C. على ما يبدو ، ترتبط دهون اللحوم الحمراء وليس اللحوم في حد ذاتها بزيادة مستويات الدهون البلازمية ، ويمكن استهلاك اللحوم الحمراء المليئة بالدهون دون آثار كبيرة على صحة الإنسان ولكن بالمعدل المعتدل وليس بالزيادة.

txt

محافظ الوادي الجديد يلتقي فريق عمل أكاديمية البحث العلمي ومنظمة الفاو

txt

وزير التعليم العالي يشارك بالجلسة الحوارية الأولى للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني

واستكملت: “ اللحوم الحمراء (لحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن) تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة في النظام الغذائي ، على سبيل المثال الأحماض الأمينية الأساسية ، الفيتامينات (بما في ذلك B12) والمعادن (بما في ذلك الحديد والزنك)”.

وأضافت : “خلال فترة العيد يتم تناول اللحوم باشكالها المختلفة يمكننا ان نتناول ما نشاء لكن بالقدر المعتدل ، حيث أن اهم شىء الاعتدال فى تناول أى شىء، ومن الضرورى الحفاظ على تناول الخضروات خلال هذه الفترة بجانب اللحوم ”.

وأشارت إلى أنه يوجد ايضا الأحشاء الداخلية مثل الكبد والطحال التى تعتبر مخزن للسموم لذا يجب مراعاة صحتها وسلامتها عند تناولها حتى لا يتم نقل اى عدوى ، حيث أن هذه الأطعمة تعتبر مصدر جيد جدا للحديد بالنسبة لمن يعانون من الأنيميا، كما نوصى دائما بالاعتدال فى تناول الأطعمة وايضا عدم تجاهل تناول الماء والخضروات والفواكه حتى يتم تسهيل عملية الهضم.

الخضروات والفواكه التغذية وعلوم الأطعمة الأحماض الدهنية باحث بقسم التغذية المركز القومى للبحوث بالمركز القومي للبحوث أمراض القلب التاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد ضابط شرطة.. مصرع عنصر شديد الخطورة في أسيوط

محدش يخرج.. العاصفة بدأت الآن| تحذير عاجل من الأرصاد

الوزارة تتحرك والنقابة تنفي والطبيب يتوعد.. هل مات الوزير أحمد عماد بخطأ طبي؟

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

بيان رسمي وتحرك عاجل.. حكاية أكلة سمك بـ 6 آلاف جنيه في الإسكندرية

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار الشاي في الأسواق

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يلتقي فريق عمل أكاديمية البحث العلمي ومنظمة الفاو

قبل الامتحانات.. نصائح غذائية مهمة لطلاب الثانوية العامة

طرق التغذية السليمة لطلبة الثانوية العامة قبل وخلال فترة الامتحانات

أكاديمية البحث العلمي: تسجيل تمور ومنتجات الوادي الجديد كمؤشر جغرافي وعلامة جماعية

حصاد الدعم المصري لإفريقيا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2023/2022

خلال 9 سنوات.. طفرة وتطور كبير في التحول الرقمي بالجامعات ومستشفياتها والمراكز البحثية|تفاصيل

التعليم العالي: نلتزم بالشروط المعلنة بشأن تحويل الطلاب المصريين العائدين من الخارج

دعم مادي وفني للأفكار التكنولوجية المتميزة .. مسار ومنهج قوي في التعليم العالي لأجيال طلابية واعدة

ترشيحاتنا

لمناقشة أزمة أوكرانيا والناتو.. بايدن يستقبل سوناك اليوم

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى

الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي.. ماذا يعني إطلاق مؤشر خاص بالجنيه؟

زرت الأهرامات.. رئيس كينيا يوجّه رسالة لـ مواطني القارة بشأن السياحة |فيديو

وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء 6 مراكز إصلاح وتأهيل في مدينة 15 مايو

تحت رعاية الرئيس.. شباب منحة ناصر للقيادة الدولية في ضيافة الخارجية المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. لماذا يعتبر المحيط جزءًا هامًا من النظام الحيوي للكوكب؟

8 يونيو| اليوم العالمي للمحيطات.. تعرف على سبب التسمية

عاصفة عنيفة تضرب البلاد.. أطعمة عليك تناولها لتحسين صحة الجهاز التنفسي والقلب

احذر المعلب والمشوي.. أطعمة تجنبها خلال العواصف الترابية اليوم وغدا

فيديو

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسمة وهبة .. حسدوها على مرضها فأدهشتهم بـ ردّها

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ