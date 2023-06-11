ميدو يوجه رسالة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد

يرى أحمد حسام ميدو، أن محمود متولي لاعب الأهلي قادر على الظهور بشكل مميز في مركز رقم 6 بخط الوسط.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمود متولي من أفضل لاعبي خط الوسط في الأهلي، وأعلم إمكانياته جيدة في هذا المركز منذ أن كنت مدربا له"



واختتم: "نتمنى التوفيق للنادي الأهلي، وأتمنى أن يبدأ الأهلي مباراة الوداد بشكل جيد، اليوم اختبار حقيقي لكولر ولاعبي الأهلي، كيف تقلب الأجواء الصعبة لصالحك وهذا هو التحدي

وتقام مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي ومنافسه الوداد المغربي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.