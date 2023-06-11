أخصائي نفسي: السعادة تعمل على تحسين الصحة العاطفية والحالة الاقتصادية

اليوم العالمي للسعادة والرفاهية هو يوم عالمي يحتفل به في 11 يونيو من كل عام، وتم إعلان هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية لـ صدى البلد، إن هذه المناسبة تهدف إلى التركيز على أهمية السعادة والرفاهية في حياتنا والعمل على تعزيزها في جميع أنحاء العالم، وتشمل الأهداف الرئيسية لليوم العالمي للسعادة والرفاهية تحسين الوعي حول أهمية السعادة والرفاهية في حياتنا وتعزيز العمل على تحقيقها، بما في ذلك العمل على تحسين الصحة النفسية والعاطفية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والمجتمعات.

وتشمل الاحتفالات باليوم العالمي للسعادة والرفاهية مختلف الفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المحاضرات والندوات والورش العمل والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والاجتماعية، وتساعد هذه الفعاليات على تشجيع الناس على التفكير في كيفية تحسين حياتهم وزيادة مستوى سعادتهم ورفاهيتهم العامة.