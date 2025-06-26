دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، صورًا لسيارة تحمل لوحة برلمانية وقد تهشّمت بالكامل، بزعم أن أطفالًا كانوا يقودون السيارة وتسببوا في تحطيمها بعد ارتكاب حادث بها في شارع فيصل.

ونشرت عدة صفحات تابعة لمنطقة فيصل صورًا للسيارة المهشمة، مرفقة بتعليق جاء فيه: “عاجل الآن: شارع فيصل بجوار مطعم أهل اليمن.. السيارة مرسيدس تابعة لأحد أعضاء مجلس النواب، مجموعة أطفال كانوا يقودون السيارة بسرعة جنونية واصطدموا بها في الرصيف بشكل عرضي، مما أدى إلى تهشمها بالكامل. الأطفال يعملون في ورشة، والسيارة كانت تُصلَّح لديهم، فسرقوا المفتاح دون علم صاحب الورشة، والد أحد الأطفال.”

وتقوم الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة حاليًا بفحص المنشورات المتداولة، للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها.