فاروق يشارك في المؤتمر السادس لوزراء الزراعة بالاتحادين الأوروبي والإفريقي

يشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر الوزاري السادس لوزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فضلا عن الدورة الرابعة والأربعون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وذلك بالعاصمة الإيطالية روما.

وغادر "فاروق" القاهرة صباح اليوم، للمشاركة في فعاليات المؤتمرين الهامين، ومن المقرر أن يتم خلالهما مناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتمويل الريفي وسبل تعزيز الاستثمار الزراعي والتجارة البينية، فضلا عن القدرة على التكيف بدول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي في ضوء التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه دول العالم.

ومن المقرر ان يعقد وزير الزراعة، على هامش الاجتماعات عدد من اللقاءات الهامة مع بعض من نظراءه بالدول المختلفة، فضلا عن كبار المسؤولين في كلا من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية بهدف بحث آليات تعزيز التجارة بين مصر وتلك الدول، وتعزيز التعاون المشترك.