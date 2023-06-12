نجوم الفن يهنئون الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. عمرو دياب وهنيدي الأبرز

حرص عدد من النجوم على تهنئة النادي الاهلي بالفوز بلقب دوري ابطال افريقيا، ونستعرض ابرزهم من خلال التقرير التالي:

عمرو دياب

هنأ الفنان عمرو دياب، النادي الأهلي علي تتويج الفريق ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عمرو دياب عبر “فيسبوك”: “مبروك للنادي ‫#الاهلي‬ الكبير ولاعبيه الابطال وجمهوره العظيم”.

محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدى صورة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن شخصيته فى الفيلم الجديد"المرعي البريمو" الذى تشاركه البطولة فيه غادة عادل وإخراج سعيد حامد.

وكتب محمد هنيدى : عارفين مش عارفني ليه .. عشان الشنب واكل نص وشي ‏المرعي البريمو .. قريبا.

عمر كمال

نشر الفنان عمر كمال، فيديو احتفال للاعبي النادي الاهلي من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلًا: "مبروك لجماهير النادي الاهلي.

محمد علي رزق

كتب الفنان محمد علي رزق، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “الماتش إتأخر علشان يخلص بعد ١٢ علشان النهاردة عيد جوازي .. هدية مقبولة يا أهلي”.

أحمد زعيم

بينما كتب المطرب والملحن أحمد زعيم، : “الله عليك يا #أهلي”.

الشاعر شادي نور

وكتب الشاعر شادي نور، :"ماهو ماينفعش يعكننوا عليا فعيد ميلادي .. أحلى هدية #الأهلي .. كل سنة وانا طيب وألف مبرررروووك ل#مصر و لل #الأهلاوية #الحداشر_يا_اهلي".

وتوج الأهلي بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1 وتعادل في الإياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي.

ونجح محمد عبد المنعم فى ادراك هدف التعادل وهدف التتويج فى الدقيقة 78 برأسة رائعة من الضربة الركنية التي لعبها على معلول .

بينما نشر رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، فيديو من داخل غرفة الملابس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر لاعبو النادي الأهلي وهم يحتفلون بتتويج النادي بلقب دوري أبطال أفريقيا، أثناء رقصهم علي الأغاني برفقة المدير الفني مارسيل كولر وأعضاء الفريق.