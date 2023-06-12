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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطوات جادة لتخفيف الضغط على الدولار وخفض الأسعار.. التموين توضح

صدى البلد

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إن هناك اجتماعات تجرى خلال الفترة الحالية مع البنوك المركزية وكذلك البنوك التجارية، خاصة في الهند وروسيا والصين، بشأن الاعتماد على العملة المحلية عند الاستيراد من الخارج. 

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن الاعتماد على العملة المحلية سوف يقلل من الضغط على الدولار.

واوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز نحو 3.7 شهر أي يكفى حتى آخر أغسطس، كما قامت الوزارة بطرح المكرونة حتى يقل الاستهلاك على الارز حيث يصل الاحتياطي الاستراتيجي من المكرونة إلى 7 اشهر.

وأضاف: أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت 4.3 شهر من الزيت، والدواجن أكثر من 8 أشهر.

 وأكد الدكتزر علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، انه سيتم انشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع بما يضمن سلامة وجودة المنتجات  بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام.

لفت إلى أن الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع  وأيضا تقليل حلقات التداول الذي من شأنه خفض الأسعار.

 وكذامراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته  بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع  بشكل آمن كذلك العمل علي سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع .

الإحتياطي الاستراتيجي التموين الاستيراد البنوك التجارية البنوك المركزية الدكتور علي المصيلحي الدولار

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