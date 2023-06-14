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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرب حدود بولندا.. روسيا تكشف عن «منطقة عازلة» محتملة في أوكرانيا

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

قال الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، إن أي منطقة منزوعة السلاح محتملة ستنشئها روسيا في أوكرانيا يجب أن تمتد بالقرب من الحدود البولندية.

وكتب مدفيديف، عير “تليجرام”، تعليقا على تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين، الذي اقترح أن تفكر موسكو في إنشاء “منطقة عازلة” في أوكرانيا لمنع قصف المناطق الروسية: “مع الأخذ في الاعتبار قرارات العدو بتزويد نظام كييف بأسلحة ذات مدى أطول، يجب أن يمر هذا الخط في منطقة لفيف... حتى يمكن أن يلعب دورًا دفاعيًا حقيقيًا”، في إشارة إلى المدينة الكبيرة في غرب أوكرانيا، ليست بعيدة عن الحدود البولندية.

واتهمت موسكو مرارا كييف باستخدام أسلحة قدمها الغرب لمهاجمة أهداف مدنية في روسيا.

في الشهر الماضي، زودت المملكة المتحدة كييف بعدد غير محدد من صواريخ “ستورم شادو”، والتي يبلغ مداها أكثر من 250 كيلومترًا.

وزعمت موسكو أن القوات الأوكرانية استخدمت الأسلحة في وقت لاحق لاستهداف المدنيين في مدينة لوغانسك الروسية.

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وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت القوات الأوكرانية بشكل كبير من هجماتها المدفعية على المناطق الحدودية الروسية، وأطلقت مئات القذائف وتسببت في خسائر في صفوف المدنيين، فضلاً عن دمار واسع النطاق.

كما أشار مدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى ما زعم أنه “تواطؤ مؤكد” من الدول الغربية في تخريب خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في الخريف الماضي.

وأضاف أنه “في ظل هذه الخلفية، فإن موسكو ليس لديها المزيد من القيود حتى من الناحية الأخلاقية للامتناع عن تدمير اتصالات كابل العدو الموضوعة في قاع المحيط”.

مدفيديف الرئيس الروسي السابق أوكرانيا روسيا موسكو

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