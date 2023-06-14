البوسنة تعلن توقيف فتى مشتبه بإطلاقه النار على معلم داخل مدرسة

أعلنت سلطات البوسنة عن قيام الشرطة، اليوم الأربعاء، بتوقيف فتى قاصر واعتقاله بتهمة الاشتباه بإطلاق النار على معلم في مدرسة بمدينة لوكافاك شمال شرق البلاد، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.



وقالت وزارة الداخلية في كانتون توزلا بالبوسنة، في بيان، إن الفتى الذي لم يبلغ بعد 14 عاماً، يتواجد تحت إشراف الشرطة في مركز شرطة لوكافاك، مشيرة إلى أن أسلحة نارية وأغراضاً أخرى متروكة وضعت في مكان آمن بانتظار بدء التحقيق.



وتأتي الواقعة بعد مرور شهر على إطلاق طالب يبلغ من العمر 13 عاماً، النار في مدرسة في بلجراد عاصمة صربيا المجاورة، وأودى بحياة 9 من زملائه في الدراسة وحارس أمن.