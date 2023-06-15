غدًا.. العبور يلتقي منتخب السويس في آخر مباريات دوري القسم الثاني

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى العبور، استعداداته لمواجهة فريق منتخب السويس بالجولة الأخيرة من مسابقة الدورى للقسم الثانى، والمقرر لها غداً الجمعة فى الخامسة عصراً على السويس.

ويتمسك العبور لآخر لحظة بأمل التأهل لدورى المحترفين، فى حالة تحقيق الفوز على منتخب السويس وخسارة أو تعادل المصرية للأتصالات أمام ايسترن كومبانى.

ويدخل العبور المباراة برصيد 46 نقطة فى المركز السابع من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 7 والخسارة فى 9 مباريات .



فيما يحتل فريق منتخب السويس المركز التاسع برصيد 41 نقطة، بالفوز فى 11 مباراة والتعادل فى 8 والخسارة فى 10 مباريات.