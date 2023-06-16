أخبار الفن| إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف .. هنيدي يكشف عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

قبل حفلات الصيف.. وائل كفوري يطرح أغنيته الجديدة حالف عالحب

يستعد المطرب وائل كفوري لطرح أغنية جديدة بعنوان حالف عالحب، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 18 من شهر يونيو الجاري.

مسروق.. هنيدي يكشف عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد المرعي البريمو

نشر الفنان محمد هنيدى البوستر الرسمي لفيلمه الجديد المرعي البريمو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

الفيلم القصير No Key يفوز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان الدار البيضاء

حصل الفيلم القصير No Key للمخرج وليد مسناوي على جائزة أفضل إخراج وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما المستقلة، وبذلك يرتفع رصيد الفيلم من الجوائز الدولية إلى 9 جوائز.

بفستان مجسم .. إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف عبر إنستجرام

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

عمرو سعد يروج لفيلم الغربان

روج الفنان عمرو سعد لفيلم الغربان، الذي يعود به للسينما بعد غياب سنوات طويلة.

تامر عاشور يروج لحلقته في حبر سري .. اليوم

روج الفنان تامر عاشور، لحلقته في برنامج “حبر سري” والتي سوف تعرض اليوم وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

للمرة الثالثة.. عرض مسرحية ميمو لأحمد حلمي في السعودية

يستعد الفنان أحمد حلمي لتقديم مسرحيته الجديدة ميمو فى السعودية للمرة الثالثة وذلك بعد عرضها فى موسم الرياض العام الماضي وفى جدة أول يونيو الجاري.