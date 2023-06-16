عبد المنعم سعيد: مصر عاشت فوضى كبيرة بعد ثورة 25 يناير

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر عاشت فوضى كبيرة بعد 25 يناير 2011.



وأضاف «سعيد»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت،: "أصل السياسة في أي مجتمع هو ما يحدث بالداخل"، لافتا إلى أن "الجماعة الإرهابية سيطرت على الشارع بعد 25 يناير".

وأشار عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "السياسة الخارجية لمصر اضطربت في عهد الإخوان"، موضحا أن الدول العربية شعرت بخطر شديد في مرحلة الإخوان.

واسترسل عبدالمنعم سعيد: "دول الخليج أدركت أن مصر حجر الزاوية في المنطقة.. مصر شهدت تفاعلا عربيا مختلفا عما عرف تاريخيا.. والجماعة الإرهابية هددت المصالح الاستراتيجية للمنطقة".