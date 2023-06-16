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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد المنعم سعيد: مصر عاشت فوضى كبيرة بعد ثورة 25 يناير

سعيد
سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر عاشت فوضى كبيرة بعد 25 يناير 2011.

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مصر حجر الزاوية.. عبد المنعم سعيد: الدول العربية شعرت بخطر الإخوان.. فيديو

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عبدالمنعم سعيد: فترة جائحة كورونا كانت حاسمة لمصر


وأضاف «سعيد»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت،: "أصل السياسة في أي مجتمع هو ما يحدث بالداخل"، لافتا إلى أن "الجماعة الإرهابية سيطرت على الشارع بعد 25 يناير".

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "السياسة الخارجية لمصر اضطربت في عهد الإخوان"، موضحا أن الدول العربية شعرت بخطر شديد في مرحلة الإخوان.

 

واسترسل عبدالمنعم سعيد: "دول الخليج أدركت أن مصر حجر الزاوية في المنطقة.. مصر شهدت تفاعلا عربيا مختلفا عما عرف تاريخيا.. والجماعة الإرهابية هددت المصالح الاستراتيجية للمنطقة".

 

عبدالمنعم سعيد الإعلامي جمال عنايت 25 يناير 2011 المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية السياسة الخارجية لمصر السياسة الخارجية الجماعة الارهابية

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