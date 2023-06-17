مسئول أمريكي: السعودية أبرزت نفسها كقطب سياسي مهم في المنطقة

قال مسؤول أمريكي كبير إن اجتماعًا عقد مؤخرًا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، انتهى بمستوى عالٍ من الاتفاق بشأن المبادرات المشتركة المحتملة والانفتاح بين البلدين، ولكن أيضًا مع "الاعتراف بوجود اختلافات في وجهات النظر"، وفق ما ذكر تقرير لشبكة دويتش فيله الألمانية.

قال باحث أمريكي، إن السعودية في ظل قيادتها تعمل على الوصول لمستويات جديدة غير مسبوقة، وذكر أن السعودية، تسعى لإبراز نفسها كقطب سياسي في المنطقة .

وباتت الرياض لا تضع كل البيض في سلة واحدة، وهي سلة الولايات المتحدة، بل توزع تعاونها مع الصين وروسيا وغيرهما في نهج عملي لتنويع علاقاتها الخارجية والاقتصادية.

كما يتم تقدير حجم العلاقات الجيدة بين المملكة العربية السعودية والصين في بكين ، كما شوهد في ديسمبر الماضي عندما قام الرئيس الصيني شي جين بينج بزيارة للرياض استمرت ثلاثة أيام. وأعلن شي في ذلك الوقت أنه يريد الدخول في "حقبة جديدة" بين البلدين.

تسير المملكة وفق خطة ثابتة لعلاقات واسعة متوازنة مع الدول كافة خاصة أمريكا والصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وتبادل تجاري أوسع في حركة تحديث تهدف إلى وصول البلاد إلى مربع أفضل بين دول المنطقة والعالم في عام ٢٠٣٠.