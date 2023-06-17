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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تزويد عدد من محاور القاهرة ب رادارات جديدة..تعرف على تقنياتها

‏الرادارات الجديدة
‏الرادارات الجديدة

‏وضعت الجهات المعنية عددا من الرادارات الجديدة في  المحاور الحيوية لرصد تجاوز السرعة وتحرير مخالفات ضد متجاوز السرعة المقررة.

تستخدم في مصر تقنيات رادارات المرور لرصد وتسجيل المخالفات المرورية على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية.

تقنيات جديدة في الردارات

وتتمثل هذه التقنيات في استخدام أجهزة الرادار للكشف عن المركبات التي تتجاوز السرعة المحددة وتسجيل صورة للمركبة ورقم لوحة التسجيل.

وتستخدم المصالح المختصة في مصر أنواعًا مختلفة من رادارات المرور، بما في ذلك الرادارات الثابتة والمتنقلة.

وتتمثل مزايا الرادارات الثابتة في أنها تثبت في مواقع محددة وتعمل باستمرار للكشف عن المخالفات، بينما تعمل الرادارات المتنقلة وتنقل من مكان لآخر لتغطية مناطق مختلفة.

وتستخدم الرادارات المتنقلة في مصر عادة في الأماكن التي تشهد حركة مرور عالية وتتطلب مراقبة مكثفة، مثل الطرق السريعة والمحاور الحيوية .

ويتم نشر الرادارات المتنقلة عادة في الأوقات التي تشهد فيها زيادة في حركة المرور، مثل الأوقات الذروة خلال الصباح والمساء.

يتم تنفيذ هذه التقنيات بالتعاون بين عدد من الجهات المختلفة في مصر، بما في ذلك الإدارة العامة للمرور والشرطة المصرية ووزارة الداخلية.

ويتم تحرير مخالفات المرور بناءً على الصور التي تم التقاطها بواسطة رادارات المرور، وتتضمن المخالفات غرامات مالية وفقًا للقانون المصري للمرور.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نشرت رادارات مرورية ذات تقنية عالية الجودة ، وكذا كاميرات مراقبة في كافه الطرق والمحاور الحيوية بكافه المحافظات لرصد حركة السير والتعامل الفوري مع حوادث الطرق بشكل مباشر .

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية الكبرى، واستمرارا للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير مستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وتولى الدولة اهتماما بالغا بالمشروع القومي للطرق والكباري، الذي يأتي على رأس هذه المشروعات ويمثل العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ردارات الرادارات القاهرة المخالفات المرورية كاميرات مراقبة

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