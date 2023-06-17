أخبار التعليم| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. ننشر الحدود الدنيا بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الشهادات المعادلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إلغاء التوزيع الإقليمي.. تفاصيل قواعد تنسيق الجامعات 2023

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، نظرًا لإلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.

إعلان قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2023 .. تفاصيل

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة قناة السويس.

ننشر الحدود الدنيا بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الشهادات المعادلة

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

التعليم العالي: 75 رغبة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الرغبات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالكليات 2023، ليس فيه اختلاف عن السابق ومازال عدد الرغبات 75 رغبة لكل طالب على موقع التنسيق الجامعات 2023 .

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس| خبر سار بشأنها الآن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه مازالت أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2023 جارية على قدم وساق داخل جميع كنترولات الدبلومات الفنية ، استعدادا لظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، سير امتحان مادة اللغة العربية (ورقة اولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

الأعلى للجامعات يحدد تفاصيل رسوم اختبارات القدرات بعد قليل

يترقب طلاب الثانوية العامة، التعرف على تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم ، الذي يعقد بجامعة قناة السويس ، حيث يتم تناول عدد من المواضيع المهمة على رأسها تنسيق الجامعات 2023 وتفاصيل رسوم اختبارات القدرات .

قبل أدائه غدا| ننشر عدد الأسئلة وتوزيع درجات امتحان عربي الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 ، لبدء امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الاساسية المضافة للمجموع من غد "الأحد"

رئيس جامعة حلوان: نسعى لتطبيق الاختبارات الإلكترونية في كافة الكليات

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على جاهزية الجامعة للتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي من أجل تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية في الأسبقية الثانية لتعميم التجربة على كافة الكليات، وتفعيل الاختبارات خاصة بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، وذلك بعد ان شهدت الاسبقية الأولى نجاح كبير بكليات القطاع الطبي الطب والتمريض والصيدلة والعلوم.

ننشر مواعيد امتحان المعادلة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بأن علي طلاب الفرقة الرابعة بالشعبتين العربية والإنجليزية المحملين بالمعادلة الفرنسية سرعة التسجيل واداء الامتحان في المواعيد المحددة تجنبًا لتأخر تاريخ منحهم شهادة التخرج.