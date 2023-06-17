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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يحدد تفاصيل رسوم اختبارات القدرات بعد قليل

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

يترقب طلاب الثانوية العامة، التعرف على تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم ، الذي يعقد بجامعة قناة السويس ، حيث يتم تناول عدد من المواضيع المهمة على رأسها تنسيق الجامعات 2023 وتفاصيل رسوم اختبارات القدرات .

 

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 من جهته، أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف المصدر لـ صدى البلد أن اجتماع اليوم للمجلس الأعلى للجامعات، من المقرر أن يتناول خلاله رؤساء الجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الموضوعات المهمة، والتي تتعلق بالتعليم الجامعي، ومن بينها “متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والاستعداد لتنسيق الجامعات 2023”.

وأشار إلى أنه فيما يخص زيادة رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، فلم يتم اتخاذ قرار حول الأمر، لافتا إلى أن الموضوع قد يكون مطروحا للمناقشة.

 بينما تستعد جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب في مكتب تنسيق الجامعات 2023، حيث أقر المجلس الأعلى للجامعات أن مقر المكتب لن يتم تغييره هذا العام.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إن مكتب التنسيق الرئيسي- ومقره جامعة عين شمس- وفروعه بالمحافظات، يستعد لاستقبال الطلاب في الاستعدادات تنسيق القبول 2023 بالجامعات الحكومية.

وأوضح لـ صدى البلد ، أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات .

طلاب الثانوية العامة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المجلس الاعلى للجامعات الأعلى للجامعات جامعة قناة السويس اختبارات القدرات

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