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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يحسم قواعد تنسيق 2023 بعد قليل

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

 يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 ، التعرف على تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم ، الذي يعقد بجامعة قناة السويس ، حيث يتم تناول عدد المواضيع الهامة على رأسها تنسيق الجامعات 2023 وتفاصيل رسوم اختبارات القدرات .

 

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مكتب تنسيق الجامعات 2023

 

بينما تستعد جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب في مكتب تنسيق الجامعات 2023، حيث أقر المجلس الأعلى للجامعات أن مقر المكتب لن يتم تغييره هذا العام.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إن مكتب التنسيق الرئيسي- ومقره جامعة عين شمس- وفروعه بالمحافظات، يستعد لاستقبال الطلاب في الاستعدادات تنسيق القبول 2023 بالجامعات الحكومية.

تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق

 

وأوضح لـ صدى البلد أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات .
 

رسوم اختبارات القدرات 


وأشار إلى أنه فيما يخص زيادة رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، فلم يتم اتخاذ قرار حول الأمر، لافتا إلى أن الموضوع قد يكون مطروحا للمناقشة.

 

طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة 2023 المجلس الاعلى للجامعات جامعة قناة السويس تنسيق الجامعات 2023 رسوم اختبارات القدرات اختبارات القدرات جامعة عين شمس

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