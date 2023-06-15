لطلاب الثانوية العامة.. اعرف تاكل إيه خلال فترة الامتحانات

قالت الدكتورة فاطمة الزهراء سيد باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، إن التغذية السليمة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، تمثل دورًا هاما في الحفاظ على الصحة العقلية، كما تمكنا من التركيز على بعض الأطعمة التي تحسن من وظائف العقل مثل الذاكرة والتركيز.



وأضافت أن خبراء التغذية يؤكدون أن الاستراتيجية الأكثر أهمية هي اتباع نمط غذائي صحي يتضمن الكثير من البروتينات مثل الالبان ويمكن اضافة الكركم اليها حيث يعزز السيروتونين والدوبامين الذى يعمل على تحسين الحالة المزاجية و المكسرات مثل عين الجمل والجوز هي مصادر ممتازة للبروتين والدهون الصحية .





وأشارت إلى أن الفاكهة مثل التوت والفراولة تحتوى على مركبات الفلافونويد ويساعد فى تحسين الذاكرة والخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ والكرنب والبروكلي غنية بالعناصر الغذائية الصحية للدماغ مثل فيتامين K واللوتين " أحد مضادّات الأكسدة التي تنتمي إلى مجموعة الكاروتينات والتى تعطى اللون الاحمر أو الأصفر أو البرتقالى للخضروات والفواكه" وحمض الفوليك وبيتا كاروتين حيث أن هذه الأطعمة النباتية تساهم فى الحد من التدهور العقلى والمعرفى والبقوليات والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو الكانولا أو بذر الكتان وايضا الأسماك الدهنية مثل سمك التونة والسردين والماكريل حيث أنهم يضموا أحماض أوميغا 3 الدهنية " دهون صحية غير مشبعة تساهم بشكل كبير فى انخفاض مستويات الدم من بيتا أميلويد - وهو البروتين الذي يشكل خطرا على عقل الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر" وفيتامينات ب ومضادات الأكسدة ، والتي من المعروف أنها تدعم صحة الدماغ.





وأوضحت أن بعض الأطعمة في هذا النظام الشامل غنية بشكل خاص بالمكونات الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامينات ب ومضادات الأكسدة ، والتي من المعروف أنها تدعم صحة العقل؛ حيث يحتوى المخ على 60% من الدهون يحتوى نصفها على احماض ال أوميغا 3 الدهنية لبناء خلايا المخ والأعصاب وهذه الدهون ضرورية للتعلم والذاكرة.