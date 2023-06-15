لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أهمية تناول الماء خلال المذاكرة

قالت الدكتورة فاطمة الزهراء سيد، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، إنه خلال فترة الامتحانات لابد من التركيز على تناول الالبان ومنتجاتها ومن الممكن اضافة ملعقة كركم او ملعقتين ؛ وأيضا من الممكن اضافة اللبن الى قرع العسل وتناوله كمشروب صباحى لما يحتويه من فيتامين K ويعتبر ايضا مصدرا ممتازا للمغنيسيوم والحديد والزنك والنحاس.



وأضافت أنه لابد من التركيز على تناول الماء بانتظام لحماية الجسم من الجفاف الذى يؤثر على التركيز واليقظة، بالإضافة إلى العصائر الطبيعية مثل عصير البرتقال والجوافة والقصب والعرقسوس والجزر ويمكن ايضا دمج الجزر مع الحمص، كما يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية المرتبطة بصحة المخ ، بما في ذلك فيتامينات B6 و B12 ، وحمض الفوليك ، والكولين ويمكننا اضافة بعض الكرفس لما له من قيمة غذائية عالية ؛ الاسماك مثل الماكريل والتونة وايضا المكسرات مثل عين الجمل والجوز.



وأشار إلى تناول البقوليات والحبوب الكاملة مثل الفاصوليا والقمح الذى يمكن تقديمه فى صورة بليلة باللبن، كذلك الخضروات والفواكه مثل البروكلى والطماطم والتوت والفراولة والبرتقال.

