قبل أدائه غدا| ننشر عدد الأسئلة وتوزيع درجات امتحان عربي الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 ، لبدء امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الاساسية المضافة للمجموع من غد "الأحد"

ويؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الأحد الموافق 18 يونيو 2023 ، امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية

وبهذه المناسبة، ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن عدد ونوع الأسئلة في امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 صباح غد الأحد .

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، في وقت سابق أنه بالنسبة لامتحان مادة اللغة العربية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 صباح غد الأحد ، فأن مجموع درجاته من 80 درجة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023، أنه من المقرر أن يكون إجمالي عدد الأسئلة في إمتحان مادة اللغة العربية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 صباح غد الأحد 55 سؤالًا.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 : يبلغ عدد الأسئلة المقالية في إمتحان مادة اللغة العربية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 صباح غد الأحد 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات.

وأضاف وزير التربية والتعليم و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 : عدد الأسئلة الموضوعية في امتحان مادة اللغة العربية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 صباح غد الأحد، 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية

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الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

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الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

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الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

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