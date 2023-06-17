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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر مواعيد امتحان المعادلة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بأن علي طلاب الفرقة الرابعة بالشعبتين العربية والإنجليزية المحملين بالمعادلة الفرنسية سرعة التسجيل واداء الامتحان في المواعيد المحددة تجنبًا لتأخر تاريخ منحهم شهادة التخرج.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، ان امتحان المعادلة الفرنسية بكلية الآداب دور يوليو 2023، وسوف يعقد في المواعيد المبينة خلال الرابط التالي.

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كلية الحقوق جامعة عين شمس.0
كلية الحقوق جامعة عين شمس.0

وكان قد عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، اجتماعه الدوري ظهر أمس بحضور  وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء المجلس، ومدير الشعبة الإنجليزية، ومدير وحدة الجودة.

وقد تابع المجلس سير امتحانات دور مايو ، والتى بدأت فى الحادى والعشرين من مايو وتنتهى فى الخامس عشر من يونيو الجارى، حيث عرض عميد الكلية والوكلاء للإجراءات الجديدة التى اتبعتها الكلية للحد من تأخر الطلاب عن موعد الامتحانات، وما أسفرت عنه هذه الإجراءات من نتائج إيجابية ملموسة.

كما تابع المجلس نتيجة زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعى والاعتماد للكلية، وأكد على دعم توجه إدارة الكلية نحو اعتماد كافة برامجها.

وناقش المجلس باستفاضة آليات ضمان جودة محتوى المقررات الدراسية، وأكد فى هذا الشأن على دور القسم العلمى فى التأكد من حداثة واكتمال محتوى المقرر، ومراعاته للتطورات التشريعية والقضائية والفقهية المتعلقة به.

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