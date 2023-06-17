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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأربعاء.. آخر موعد للتقدم لوظائف جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن وظائف قيادية شاغرة لمنصب "رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة عين شمس، ومدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة"، حيث تقدم الأوراق المطلوبة للوظائف خلال الفترة من 2023/05/22 حتى 2023/06/21.

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رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة عين شمس

وهى لتوفير الدعم الفني لرئيس جامعة عين شمس والتواصل الفعال بينه وبين الإدارات والجهات المختلفة داخل وخارج جامعة عين شمس وتحسين الصورة الذهنية للجامعة، وذلك طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة.

 

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة وحل المشكلات واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار، وكذلك القدرة على الاتصال والعرض والتحليل الإلمام بإحدي اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: الخبرة في مجال تخصصه - اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا" لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون - شهادة إجادة استخدام الحاسب الآلي - المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة من داخل الجهاز الإداري أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- شروط المؤهل: مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا" به (الاسم - تاريخ الميلاد - المؤهل العلمي - والمؤهلات الاضافية - تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة - الجزاءات - الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية ونوعها ومكانه.

مدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة

وهى لتوفير الأنظمة الرقابية والمالية التي تكفل تحصيل موارد الوحدات والصناديق الخاصة والتحقق من سلامة تحصيل الموارد ولإيداعها بحساب البنك، وذلك طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة.

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة وحل المشكلات واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار وكذلك القدرة على الاتصال والعرض والتحليل، والإلمام بإحدي اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: الخبرة في مجال تخصصه - اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقًا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون - شهادة إجادة استخدام الحاسب الآلي - المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي (الأول أ) من داخل الجهاز الإداري أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- شروط المؤهل: مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (الاسم - تاريخ الميلاد - المؤهل العلمي - والمؤهلات الإضافية - تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة - الجزاءات - الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية ونوعها ومكانه).

وأوضحت جامعة عين شمس، أنه على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا" لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني لرئيس جامعة عين شمس بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون - جامعة عين شمس - العباسية - القاهرة ولمدة ثلاثون يومًا اعتبارًا من 22/5/2023 وحتى 21/6/2023، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية وعلى من يريد الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي التوجة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية الكائن محلها بقصر الزعفران.

وكان قد نظمت جامعة عين شمس يوم ١٤ / ٦ احتفالية اليوم العالمى للتبرع بالدم داخل حرم كلية الطب جامعة عين شمس. 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إيمان عمر رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية، وأشرف على التنظيم ا.م.د  داليا ضياء الدين سالم الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية و منسق برنامج  التبرع التطوعى الدائم.

وتم عمل مسابقة بمشاركة سبعة فرق من خمس مدارس للتنافس على أفضل حملة اعلانية لحث المجتمع على التبرع و نشر ثقافة التبرع التطوعى الدائم.

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