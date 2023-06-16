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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

20 يونيو.. انطلاق قافلة التنمية الشاملة جامعة عين شمس بحي المحروسة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس لاطلاق قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحى المحروسة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والادارة العامة لثقافة الطفل - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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وذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد فرج وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هبة بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الدكتورة دينا فاروق ابوزيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الاعلامي، الدكتورة رشا بندق أمين عام جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس؛ وإشراف الدكتور سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق عامر مدير عام إدارة شئون مشروعات البيئة.

تأتي القافلة في ضوء إدراك جامعة عين شمس لمسئوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم خدمة مجتمعية لجميع أفراد المجتمع.

تتضمن القافلة خدمات طبية مختلفة مثل عيادة باطنة، عيادة نساء، عيادة أطفال، عيادة أنف وأذن، عيادة عظام، عيادة جلدية وصيدلية لصرف الادوية بالمجان الي جانب قياس الضغط والسكر وتوعيه عن مرض السكر والضغط.

كما تتضمن القافلة عدة ورش لتعليم الأطفال الرسم على الملابس، الرسم على الوجه الي جانب مسرح للعرائس.. واسكتش مسرحي بعنوان (السلوك والصحة بين أطفالنا) .
بالإضافة إلى امتحان فورى لمحو الأمية.
وكذلك توزيع لحوم بمناسبة عيد الأضحى على 500 أسرة تعولها امرأة.

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس حي المحروسة محافظة القاهرة جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة مكافحة وعلاج الإدمان ثقافة الطفل Jobs Education

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