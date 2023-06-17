أحمد السقا يفاجئ زوجته بمداخلة على الهواء مباشرة

فاجأ الفنان أحمد السقا، زوجته الإعلامية مها الصغير، بمداخلة على الهواء مباشرة، في حلقة اليوم من برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا.

له زميلتها الإعلامية إيمان عز الدين، سؤالا هل الستات بيعرفوا يكدبوا؟ وجاء رده: لأ طبعا".

كما علق أحمد السقا على الذكاء الاصطناعي، وقال: ربنا إدانا مخ والمخ هو اللي عمل الإنترنت والذكاء الاصطناعي، يعني هو اللي عمل كل حاجة .. فالذكاء الاصطناعي حجمه ضئيل جدا قدام اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لينا وهو المخ".

يذكر أن يضع النجم أحمد السقا اللمسات الأخيرة على مسلسله الجديد "الجولة الأخيرة" المكون من 8 حلقات، حيث يبدأ تصوير أول مشاهد العمل بعد عيد الأضحى المقبل مباشرة، ويظهر السقا خلال أحداث العمل بشكل مختلف خلال شخصية طبيب يدعى يحيى يدرس الطب ويصبح طبيباً بناء على ضغط من والده ولكنه يمتلك حلماً يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

مسلسل "الجولة الأخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدى، وتم التعاقد مع أشرف عبد الباقى، وأسماء أبو اليزيد للمشاركة في بطولة العمل فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة قبل انطلاق التصوير