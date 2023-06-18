حبس عصابة سرقة بالوعات الصرف الصحي بالقاهرة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالقاهرة.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص وذلك حال شروعهم فى سرقة غطاء بالوعة صرف صحى بدائرة قسم شرطة القطامية، وتم بإرشادهم ضبط 5 أغطية بلاعات صرف صحى أخرى - سيارة ملك أحدهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي ، وأن السيارة المضبوطة لحمل المسروقات وسهولة التنقل.