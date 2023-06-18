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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التراث الشعبي المصري ينشط السياحة على شواطئ الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

الفنادق والمنتجعات السياحية في الغردقة تعمل جاهدة على تعزيز السياحة وزيادة عدد السياح الأجانب على شواطئ المدينة.

 وقد شهدت الغردقة تنظيم فعاليات تراثية تعكس تفاصيل مولد من كل محافظة مصرية، بهدف تعريف السائحين بعادات وتقاليد الشعب المصري والمناسبات الاجتماعية.

 

تم تنظيم "مولد شعبي" في الفنادق والمنتجعات السياحية، وشملت الفعاليات صور وفقرات تمثل جميع المحافظات المصرية.

 

 وقد تنوعت الفقرات الفنية التي تضمنت ألعاب السيرك والمراجيح والتنورة ومسرح العرائس وضرب الودع وفقرات البخور وشرب الجبنة وركوب الخيل والفلكور الشعبي ورقص بالطبل والمزمار البلدي. وقد تفاعل السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية مع هذه الفعاليات، حيث رقصوا على أنغام الموسيقى والتقطوا الصور التذكارية ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تنشيط السياحة وجذب المزيد من السياح إلى الغردقة.

 

وفي هذا السياق، صرح نبيل حسين، الخبير السياحي ومنظم فعاليات التراث المصري، بأن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف السياح الأجانب بالعادات والتقاليد المصرية والمناسبات الاجتماعية. 

وأوضح أن الفنادق تسعى دائمًا لخلق جو ترفيهي وابتكار أفكار جديدة لجذب السياح على الشواطئ. 

 

وأشار إلى أن السياح الأجانب يشعرون بشغف تجاه مصر والمصريين، ويرغبون في معرفة عادات وتقاليد الشعب المصري وطريقة الاحتفال بالأعياد والموالد وحفلات الخطوبة وحفلات الزواج.

 

وقد أبدى السياح الأجانب من عدة جنسيات، مثل ألمانيا والتشيك والنمسا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وسلوفاكيا وبولندا ولوكسمبورج، رغبتهم في المشاركة في الفعاليات التراثية الشعبية المصرية، مما يعكس تفاعلهم الإيجابي واستمتاعهم بتجربة الثقافة المصرية.

 

تعكس هذه الفعاليات الثقافية الشعبية النجاح الذي تحققه الغردقة في تنشيط السياحة وجذب السياح من مختلف الجنسيات. وتعزز هذه الأنشطة الثقافية التفاهم والتواصل الثقافي بين السائحين والمجتمع المحلي، مما يسهم في تعزيز قطاع السياحة في الغردقة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية محبوبة في مصر.

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