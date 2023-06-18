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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحت نيران القصف.. بطل مصري يحصد بطولة في أوكرانيا

أحمد أبو العزم
أحمد أبو العزم

تمكن لاعب كمال أجسام مصري من حصد بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام رغم الظروف الصعبة والقاسية التي تعاني منها أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.

وكشف البطل المصري أحمد أبو العزم، الذي يعيش في أوكرانيا منذ 13 عاماً، خلال "تصريحات تلفزيونية"، كواليس إنجازه الصعب، مؤكداً أنه كان يحلم منذ مجيئه بالصعود إلى منصة التتويج في مسابقات كمال الأجسام.

وأشار أبو العزم إلى مروره برحلة طويلة من الكفاح، للوصول إلى حلمه، مؤكداً صعوبة الأوضاع في مدينة دنيبرو، التي يعيش بها واستضافت البطولة؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه حصل على دعم زوجته ومدربه، اللذين شجّعاه على اتخاذ قرار المشاركة في بطولة كمال الأجسام.

وأكد أنه تدرب 3 مرات يومياً طوال الستة أشهر الماضية، كان خلالها يواجه ضغوطاً كبيرة؛ بسبب صافرات الإنذار واضطراره للاختباء في الملاجئ لساعات حتى ينتهي القصف.

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