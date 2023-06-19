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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي ينتظر وصول عرض رسمي إلى الأهلي .. تفاصيل

صدى البلد

نشر الاعلامي هاني حتحوت  تويتة  بشان عرض  جديد لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه علي تويتر : الشناوي ينتظر وصول عرض رسمي إلى الأهلي من أحد فرق القمة في السعودية.. واللاعب يرغب في الموافقة على هذا العرض .

وسبق ورفض النادي الأهلي فكرة رحيل الشناوي بعد العرض الذي تلقاه في بداية الموسم الجاري من جانب أحد الأندية السعودية مقابل مبلغ مالي كبير نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده في تلك الفترة .

 

مباراة الاهلي وحرس الحدود

من ناحية أخرى يعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غد الأحد استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

 

الاعلامي هاني حتحوت أرقام محمد الشناوي استبعاد محمد الشناوي الحارس محمد الشناوي

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