وزارة العمل توفر 3428 وظيفة في 10 محافظات

وفرت وزارة العمل 3428 فرصة عمل من 44 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لشغلها في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيو الجاري. ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع المديريات بمتابعة هذه الوظائف لحين استلامها من راغبي العمل ،وتحرير العقود مع صاحب العمل ،وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل ".

وحددت الوزارة 10 محافظات تتوفر فيها فرص العمل وهي: القاهرة ، ودمياط ، والغربية والسويس ،وبورسعيد ، والقليوبية ، والشرقية،والبحر الأحمر ،وسوهاج ، وأسيوط، في التخصصات الأتية : مهندسين مكتب فني ،ومحاسبين ، ومراقب جودة ، وعمال إنتاج ، وعضو فريق ، ومندوبين توصيل ، وأخصائيين إجتماعيين ، ومدرسين جميع التخصصات ، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، ومشرفين رياض أطفال ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين ، وتخصصات أخرى .



وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف ،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر هذه فرص . وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .

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