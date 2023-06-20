صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

توفي مغني الراب الأمريكي، بيج بوكي عن عمر يناهز الـ 45 على المسرح خلال إحيائه أحد الحفلات الغنائية في مدينة بومونت بولاية تكساس الأمريكية.

وأشار موقع "The Hollywood Reporter" أن سبب وفاة مغني الراب غير معلوم حتى الآن، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خلال الساعات القليلة الماضية والذي أظهر "بوكي" وهو يحمل الميكرفون على المسرح ليفاجئ الحضور بسقوطه على المسرح.

وظهر أحد المتواجدين بالحفل وهو يهرول نحوه في محاولة لإنقاذه من خلال التنفس الصناعي ولكن دون جدوي.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لـ "بيج بوكي" على "إنستجرام" خبر وفاته، والذي كان بمثابة خبرا حزينا على محبيه.

وجاء بيان الوفاة كالتالي: "مع الأسف نشارككم هذا الخبر المحزن ونعلن عن وفاة بيج بوكي في 18 يونيو 2023 لقد كان محبوباً من قبل عائلته وأصدقائه ومعجبيه وخلال الأيام المقبلة سنعلن عن احتفالية بمسيرة بوكي وبحياته التي كانت مليئة بالحب للجميع وسيشارك بها الجميع".

بيج بوكي

"بيج بوكي" مغني راب أمريكي من مدينة هيوستن الأمريكية، واسمه بالكامل ميلتون باول ولد في 29 نوفمبر عام 1977 ولمع نجمه في فترة التسعينات وعمل كموزع موسيقي للعديد من الأغاني وقتها وأبرز مشاركاته بألبوم "June 27th Freestyle" والذي أصبح أحد أهم ألبومات موسيقى الهيب هوب.

وكانت بدايته الحقيقية بألبوم "Hardest Pit in the Litter" عام 1999 وفي نفس العام بألبوم "D-Game 2000" وحققا له نجاحاً كبيراً ليحيي بعدها العديد من الحفلات والتي كانت سبباً في انتشار اسمه بالعديد من الولايات الأمريكية خلال فترة قصيرة.