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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. رئيس الحكومة: ندرك جميعا خطورة ودقة المرحلة الحالية

الكويت - علم
الكويت - علم

 

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على اتفاق الجميع على أن جدوى النهج الديموقراطي لا يتحقق إلا باجتماع أبناء الكويت على كلمة سواء والتأكيد على ثوابتنا الوطنية وأهمها الدستور.. والعدالة وسيادة القانون والجدية في تطبيقه على الجميع دون استثناء والمحافظة على المال العام والمؤسسات ركائز أساسية للحكومة».

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء الكويتي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأمل معقود على تضافر السلطتين في العمل على تحقيق مصلحة الكويت العليا وفق جبهة متراصة.

وأتم كلمته قائلا : «ندرك جميعا خطورة ودقة المرحلة الحالية التي تمر بها بالمنطقة والعالم مما يجعلنا أمام مسؤوليات عظيمة ضمن مرحلة وطنية مهمة تستلزم اتخاذ قرارات لحماية الوطن واستقراره».
 

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