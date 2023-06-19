تعيين رجل أعمال وزيرا للنفط في الكويت

أعلنت الكويت حكومتها الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، متضمنة تعيين رجل الأعمال سعد البراك وزيرا للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مع بقاء مناف عبد العزيز الهاجري وزيرا للمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما أميريا صدر اليوم بالتشكيل الجديد للوزارة موقعا من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.

وتضمن التشكيل الجديد تعيين الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، مع بقاء الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

تأتي هذه الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من يونيو وأسفرت عن مشهد برلماني معقد فاز فيه غالبية من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.