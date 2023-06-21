بسنت شوقي رفقة غادة عادل في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة بسنت شوقي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بسنت شوقي في الصور بإطلالة صيفية متميزة، رفقة الفنانة غادة عادل.

يذكر أن بسنت شوقي عرض لها مؤخرا مسلسل "دوبامين" عبر قناة cbc وهو مكون من 15 حلقة تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، بسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتصدرت الفنانة بسنت شوقي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بعد رد على احد متابعيها على انستجرام انتقدها بسبب طريقة كلامها باستخدام اللغة الإنجليزية .

ردت الفنانة بسنت شوقي على احد منتقديها والذي اتهمها بالتعالي بسبب استخدامها اللغة الإنجليزية في معظم حديثها حيث قال له عبر خاصية ستوي انستجرام: انا بعرف اقرأ عربي مش لساني معوج ولا حاجة وبعرف اجود القرآن "