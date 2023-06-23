ناقد فني: مسلسل الاختيار عرض الحقيقة بالصوت والصورة أمام المشاهد.. فيديو

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن نجاح مسلسل الاختيار في الشارع المصري ناجم عن أنه قائم على التوثيق وعلى عرض الحقيقة بالصوت والصورة أمام المشاهد، لافتا إلى أن مسلسل "الاختيار" يعرض عدد من الجرائم التي قام بها جماعة الإخوان والتي كانوا يصوروها.

وأضاف "سعد الدين"، خلال لقاء خاص مع برنامج "افتح باب قلبك" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مسلسل الاختيار بنى أساسيات المسلسل على الحقيقة من وجهة نظر الإخوان ومن وجهة نظر الشارع، لافتا إلى أن حادثة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في مدينة نصر، والتي جاء وتم عرضها في المسلسل مثلما كان يرغب الإخوان في تصويرها للناس.

وتابع الناقد الفني، أن مسلسل الاختيار فسر العديد من الحوادث المختلفة التي كانت تثير تساؤل البعض، إذ أوضح المسلسل جرائم الإخوان الحقيقية، وكلها مسجلة بالصوت والصورة.