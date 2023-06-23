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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق فعاليات اليوم الأخير لبطولة إفريقيا للسلاح بصالات حسن مصطفى

صدى البلد

انطلقت اليوم، فعاليات اليوم الختامي لبطولة إفريقيا للسلاح والتي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتقام اليوم منافسات الفرق لكل من سلاح سيف المبارزة للسيدات وسلاح الشيش للرجال بالإضافة إلى سلاح السيف للسيدات حتى المباراة النهائية.

ويمثل منتخب مصر لسيف المبارزة للسيدات كل من ناردين إيهاب وشرويت جابر وآية حسين وهنا العراقي فيما يمثل منتخب سلاح الشيش للرجال كل من محمد حمزة ومحمد حسن ويوسف سناء وعبدالرحمن طلبة.

أما منتخب سلاح السيف للسيدات فيمثله كل من مريم الدغيدي وجنى شريف وندى حافظ والعنود حجازي.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر لسيف المبارزة للسيدات في نصف النهائي، الفائز من مباراة جنوب إفريقيا والسنغال في ربع النهائي.

أما منتخب الرجال لسلاح الشيش فسيواجه السنغال في مباراة نصف النهائي على أن يواجه منتخب سلاح السيف للسيدات نظيره التونسي في نصف النهائي أيضا.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يتكون جهاز سلاح السيف من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت بينما يضم جهاز سلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.

وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

سلاح سيف المبارزة منتخب مصر منتخب سلاح الشيش للرجال

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