أكاديمي سابق بالأزهر: بعد الحجة الأولى توجد عبادات أفضل ثوابا من الفريضة

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن الحج هو عبادة قديمة جديدة، والله عز وجل أمر سيدنا ابراهيم بأن يأذن في الناس بالحج، مشيرا إلى أن كل عبادة من العبادات لها أسرار ومقاصد.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الحكمة الأساسية من الحج بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، حيث قال "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله".



وأشار محمد سالم أبو عاصي، إلى أنه للاسف العبادات أو الأمور في الإسلام تحولت عند الناس إلى عادات، ومنها الحج، متابعا: "أنا لو طلعت على المنبر وقلت تعالوا نبحث عن بديل للحج الناس هتبص لي وتستغرب".



ولفت إلى أن فريضة الحج تجمع بين "البدنية والدينية"، وهي عبادة شاقة ومن رحمة ربنا أنه فرض الحج علينا مرة واحدة في العمر، والإنسان إذا حج مرة واحدة فقط تكفيه وسقطت عنه الفريضة، منوها أنه بعد الحجة الأولى هناك عبادات أفضل ثوابا من الحج مثل سد حاجة الفقراء والمساكين.