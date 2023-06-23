أوباما يعود إلى الساحة بتصريحات صادمة.. والكرملين الروسي يرد

اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حول تأييد سكان القرم للانضمام إلى روسيا، حمل بذورا عقلانية في طياته.



وكان قد قال أوباما أن الكثير من سكان القرم الناطقين باللغة الروسية كانوا يؤيدون انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا عام 2014، ورد قال بيسكوف: "نرى أنه من حين لآخر تظهر مثل هذه الرؤى العقلانية"، حسبما افادت نوفوستي.

وأشاربيسكوف إلى أن هذا التصريح في بذور عقلانية، حيث كانت هناك كتلة كبيرة للغاية من الساسة الغربيين الذين أيدوا العلاقات الجيدة مع روسيا.

وأضاف المتحدث بإسم الكرملين الروسي : "جميع سكان القرم أرادوا الانضمام إلى روسيا، وليس الكثير منهم" كما قال أوباما.

وإعتبر البعض تصريح أوباما بالغريب لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض بشدة إنضمام جزيرة القرم تحت القيادة الروسية.