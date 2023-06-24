رئيس البنك الأهلي: أبو جبل لم يتلق أي عروض للرحيل عن النادي

علق أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي على تأهل فريقه لربع النهائي الخاص بكأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش.



قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حققنا فوزا مهما للغاية رغم الإصابات التي تطارد فريقنا"

وأضاف: "أبو جبل له دورا كبيرا للغاية في تأهل البنك الأهلي إلى ربع النهائي"

وتابع: "الفوز في كأس مصر مهم ويمنح اللاعبين دفعة معنوية جيدة قبل مواجهة الأهلي"

واختتم: "لا يوجد عروض رسمية أو ودية لأبو جبل أو لمحمد هلال ولو جاءت عروض سنبحث الأمر مع المدير الفني ولدينا توجه بالحفاظ على القوام الأساسي"