المقاولون: سنكرر تجربة صلاح والننى.. والمال لا يصنع البطولات

أشاد محمد عادل ، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب ، بتأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا كليوباترا.



وقال عادل عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن المقاولون يملك مدرباً قديراً وهو شوقي غريب الذي يسيطر على غرف الملابس بشكل أكثر من مميز.



وأوضح أن المقاولون قرر الاعتماد على الناشئين بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.



وأكد أن المال لا يصنع البطولات والتاريخ لن يتم قياسه بالأرصدة البنكية بل بتحقيق الألقاب وهي رسالته للاعبي الكرة المصرية.



وأضاف:" سنكرر تجربة محمد صلاح ومحمد النني وسنمنح الفرصة للناشئين واللاعبين الواعدين في المرحلة القادمة".