قمة صينية في سنغافورة لحشد أصدقاء الاقتصاد الرقمي عالميا

استضافت سنغافورة منتدى قمة الاقتصاد الرقمي، ضمن سلسلة من الفعاليات في إطار المؤتمر العالمي للاقتصاد الرقمي لعام 2023 الذي تستعد الصين لعقده في الفترة من 4 إلى 7 يوليو المقبل.

ورغم كون القمة صينية، فإن سنغافورة استضافت المنتدى التمهيدي باعتبارها دولة ضيف الشرف، وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها المؤتمر العالمي للاقتصاد الرقمي دولة تكون ضيف شرف.

وانطلقت فعاليات المنتدى تحت شعار "التعاون والابتكار معًا في المحيط الأزرق للاقتصاد الرقمي"، بهدف استكشاف فرص التعاون في الاقتصاد الرقمي.



وتناقش الخبراء وممثلو الشركات، حول موضوعات مثل النماذج الأساسية في الاقتصاد الرقمي، والحوكمة الرقمية، وأمن المعلومات، ورقمنة التجارة، والنظام البيئي لريادة الأعمال في جنوب شرق آسيا وتبادل الأفكار المهنية والممارسات التجارية.

ويعد إنشاء فرع سنغافورة للمؤتمر العالمي للاقتصاد الرقمي لهذا العام إجراء جديدا لتعميق الإنجازات الدبلوماسية لرئيسي الدولتين وفتح "شراكة شاملة عالية الجودة موجهة نحو المستقبل" بين الصين وسنغافورة، وكذلك منصة جديدة للتبادلات والتعاون بين البلدين في الاقتصاد الرقمي.

ويركز المنتدى على الاقتصاد الرقمي والابتكار العلمي والتكنولوجي والتحول الأخضر والحوكمة الاجتماعية والخدمات المالية وغيرها من المجالات.

كما يناقش اتجاه وقانون تطوير الاقتصاد الرقمي، ويعزز التبادلات الدولية والتعاون الصناعي في المجال الرقمي، ويتخذ بنجاح خطوة مهمة في بناء "دائرة أصدقاء" للاقتصاد الرقمي العالمي.

وباعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي، فإن سنغافورة تتميز بتفوق فريد في تطوير الاقتصاد الرقمي.