بعد إدخال الغاز .. نائب محافظ الجيزة يتابع خطة إعادة الشئ لأصله بمدينة أوسيم

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة بدء خطة إعادة الشئ لأصله بشوارع مدينة أوسيم، حيث قام مجلس مدينة أوسيم بالبدء في تنفيذ خطة إعادة الشئ لأصلة لـ ٣١ شارع بعزبة اليمني وعزبة عبد الحميد نصر وشارع سعد زغلول بمدينة أوسيم بعد أن تم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعي.

ويأتي ذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة المشروعات الجارية بكافة مدن وأحياء المحافظة، للوقوف على نسبة التنفيذ وسرعة إنجازها .



وتفقد نائب المحافظ إعادة الشئ لأصله بتركيب بلاط الأنترلوك بشارع الفكرية بعزبة عبدالحميد نصر ، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاه الجودة في التنفيذ.



رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ومسؤولي مديرية الطرق، والشركة المنفذة للأعمال.

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