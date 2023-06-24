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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير ألمانيا في تل أبيب: مصدوم من الهجمات المسلحة على القرى الفلسطينية

سفير المانيا في اسرائيل
سفير المانيا في اسرائيل

أعرب سفير ألمانيا لدى إسرائيل ستيفان سيبرت عن صدمته حيال تجدد هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية بالضفة الغربية، معتبرا أن الهجمات المسلحة لا يمكن أن تكون ذريعة.
 

وقال سيبرت في تغريدة بحسابه على تويتر، اليوم السبت "مصدوم من اندلاع أعمال عنف أخرى من قبل المستوطنين في أم صفا .. الهجمات الإرهابية الأخيرة لا يمكن أن تكون ذريعة لذلك".
 

وتابع: "وفقا للقانون الدولي، تقع على إسرائيل مسؤولية حماية حياة وأمن جميع سكان الأراضي المحتلة".

وغرد السفير الألماني، بعد وقت قصير من اقتحام عشرات المستوطنين قرية أم صفا شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حوالي 60 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة، قبل أن يضرموا النار في منزلين على الأقل.
 

كما أضرم عشرات المستوطنين النار في ثلاث سيارات فلسطينية وشاحنة في القرية.
 

اقتحام عشرات المستوطنين الهجمات الإرهابية الضفة الغربية المحتلة السفير الألماني سفير ألمانيا

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