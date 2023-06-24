عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

صدى البلد

تركت الفنانة أروى جودة عزاء والدتها لبعض الوقت، وذهبت لتعزي محمد السعدني في وفاة والدته.


ليقوم محمد السعدني هو الاخر بترك عزاء والدته ويذهب ليعزيها في وفاة  والدها .

يذكر أن عزاء الثنائي يقام في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين ولكن في صالتين مختلفتين.


ووصلت الفنانة أروى جودة منذ قليل، لعزاء والدها المقام حالياً بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ومن المقرر حضور عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء لـ أروى جودة.

وكان اول الحاضرين للعزاء النجمة درة والمخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي .

عزاء والد أروى جودة :

أعلنت أسرة الفنانة أروى جودة ؛ عن موعد عزاء والدها بعد وفاته صباح امس .

ويقام عزاء والد أروى جودة؛ اليوم السبت  في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب .


وفاة والد أروى جودة:

نعي الفنان هشام ماجد، والد الفنانة أروي جودة، عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكان قد كتب هشام ماجد: “البقاء لله في وفاة والد الفنانة الزميلة أروي جودة، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله”.

وأعلنت الفنانة أروى جودة موعد ومكان جنازة والدها الذي رحل بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أروى جودة:" صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى احمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦   مع صلاة الجمعة في جامع  مصطفى محمود إن شاء الله".

وكانت أروى جودة خلال الفترة الماضية تعكف على رعاية والدها بعد نقله إلى إحدى المستشفيات، وكان آخر ظهور لها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي منذ أيام.

أروى جودة عزاء والد أروى جودة محمد السعدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

استبعاد 7 نجوم | قائمة الأهلي لمواجهة السويس في كأس مصر

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

خد إذن أوسوريو | مصدر بالزمالك يعلن خبرًا مهمًا عن سيف جعفر

مُتغيب منذ 8 أيام.. العثور على مدرس غارقًا في ترعة بشبين الكوم

موضوعات متعلقة

درة أول الحاضرين .. بدء عزاء والد أروى جودة بالحامدية الشاذلية

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

تعرف على موعد عزاء والد أروى جودة

خرجت من العمليات.. منة فضالي تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

أوووه.. أحمد حلمي يعلن تقديمه أغنية جديدة

اليوم .. العرض الخاص لـ فيلم بيت الروبي في مول مصر

بمناسبة عيد الأضحى.. إليسا وراغب علامة يحييان حفلا في لبنان

في عيد ميلاد سحر رامي.. تعرف على قصة حبها مع حسين الإمام

ترشيحاتنا

ميدو: البعض يحاول الوقيعة بيني وبين مرتضى منصور

وزيرة التخطيط تكشف مصير أرض الحزب الوطني والمبني القديم لوزارة الداخلية

مفاجآت جديدة في أزمة محمد عواد مع الزمالك .. فيديو

وزيرة التخطيط عن طرح الشركات الحكومية للبيع: عندنا أخبار نعلنها بعد العيد

ميدو يكشف التفاصيل المالية في عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي

بيان عاجل من رئيس الشيشان بعد فشل تمرد فاجنر ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

اكتشف فوائد القيلولة وأضرارها .. وأفضل طريقة للاستفادة بها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ